Son dakika haberi: Azerbaycan, Ermenistan işgalinden 25 köyü kurtardı! Cumhurbaşkanı Aliyev'den açıklamalar..
Son dakika haberi.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkına seslendi. Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında başta Zengilan şehri olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Son dakika haberi.. Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti.
Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.
AZERBAYCAN ASKERLERİ, ZENGİLAN KENT MERKEZİNE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKTİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor.
Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.
Zengilan kenti, 29 Ekim 1993'te işgal edilmişti.
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