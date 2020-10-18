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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 12:35 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan duyurdu: Ermenistan savaş uçağı düşürüldü

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Son dakika haberi: Azerbaycan duyurdu: Ermenistan savaş uçağı düşürüldü
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Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. 

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü.

 

 
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