Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Reuters'ta yer verilen son dakika bilgisine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı. Dışişleri Bakanı'nın 12 Temmuz'da Ermenistan ile yaşanan çatışmalarda ofise gitmediği iddia edilmişti.

Görevden almanın nedeni olarak Aliyev'in dünkü bakanlar toplantısı esnasında 'Dışişleri Bakanı neredeydi? 12 Temmuz’daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik. Başbakan iş yerindeydi, ben sabaha kadar iş yerindeydim. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İçişleri Bakanı, istihbarat servisleri... Ama Dışişleri Bakanı’nı bulamadım" sözleri olduğu ve Başbakan'ın Aliyev'in sözlerine cevaben "Dışişleri Bakanı'nı aradım sözlerinizi aktardım ve nerede olduğunu sordum bana evden çalışıyorum dedi" sözleri olduğu ifade ediliyor. Mamedyarov'un bu gelişmelerin ardından görevden alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararnamesine göre, eski eğitim bakanı Jeikhun Bayramov göreve atanan isim olarak açıklandı.