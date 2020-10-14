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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Avusturya Başbakanı Kurz'dan küstah Türkiye açıklaması

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Son dakika haberi: Avusturya Başbakanı Kurz'dan küstah Türkiye açıklaması
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. 

Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliğinin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi. 

Sebastian Kurz "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in Meis adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti. 

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