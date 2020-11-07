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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.11.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Avukatı itiraz edeceklerini açıklarken... Trump, seçimi kaybettiğini bakın nerede öğrendi

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Son dakika haberi... Avukatı itiraz edeceklerini açıklarken... Trump, seçimi kaybettiğini bakın nerede öğrendi
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Son dakika haberi... Uluslararası medya ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini rakibi Joe Biden'a kaybettiğini duyurduğu anlarda, Trump'ın Virgina'da golf oynadığı öğrenildi. Trump'ın avukatı ise seçimlerde hile olduğu üzerine bir basın açıklaması yaptı

Son dakika haberi... Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Philadelphia'da yaptığı basın açıklamasında seçimlerde yolsuzluğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Eğer saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa uzaktan oy pusulalarıyla ilgili, o zaman gözleme müsaade etmelisiniz. Hiçbir Cumhuriyetçi pusulalara bakma fırsatı elde edemedi. Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı."

Son dakika haberi... Avukatı itiraz edeceklerini açıklarken... Trump, seçimi kaybettiğini bakın nerede öğrendi

Komplo teorilerine ve tesadüflere inanmadığını savunan Giuliani, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump, 700 bin oy öndeyken bir anda bu oylar yok oldu, uçtu. Biz de bu oyların nereye gittiğini bilemiyoruz çünkü gözlem hakkımızı engellediler. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey; anayasaya, hukuka aykırı. Bu, birçok yolsuzluğun, bu seçimde yaşanan sıkıntıların sadece bir tanesi."

'YOZLAZMIŞ DEMOKRAT MAKİNE'

Philadelphia'da ölülere oy kullandırıldığını savunan Giuliani, "Philadelphia halkına saldırmıyorum, yozlaşmış 'demokrat makine'yi hedef alıyorum. Yarışta bu kadar şüpheli bir oy yöntemi söz konusuyken hiçbir güvenlik yöntemi yoktu. Aynı yolsuzluk Georgia'da da, Michigan'da da, Kuzey Carolina'da da yapıldı" dedi.

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