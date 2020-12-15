Son dakika haberi: Avrupa'da aşı müjdesi

Önce İngiltere, ardından ABD ve Kanada'da korona aşısına başlanması Avrupa'da ne zaman aşı izni çıkacağı üzerine EMA ve Avrupa hükümetleri üzerinde kamuoyu baskısını artırdı.

Almanya'da geliştirilen BioNTech aşısına önce başka ülkelerde başlanması ve Almanya'nın EMA'yı beklemesi yoğun eleştirilere hedef oldu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Robert Koch Enstitüsü ve Etik Kurulu Başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında "hedef Noel'den önce bir aşı izninin çıkması ve yeni yıla girmeden aşılamaya başlamak" dedi.

Basın toplantısı sırasında Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) 29 Aralık tarihinde BioNTech'in aşısına onay planını bir hafta öne çekerek, 23 Aralık tarihine aldığı haberleri geldi.

SEVİNDİRİCİ HABER

Sağlık Bakanı Jens Spahn, haberi "bu AB için sevindirici bir haber" diye niteledi. Spahn, EMA aşı izninin acil izin değil, düzenli olağan izin olacağını vurguladı ve "Bu izin koronaya karşı ilk olağan aşı izni olacak. Biz başından beri acil değil, olağan izin olmasını kararlaştırdık. İnsanların aşının iyi ve yoğun incelendiğinden emin olmaları ve güvenmeleri gerekir. Çünkü insanlar ben kobay olmak istemiyorum diye bize yazıyorlar" dedi.

Sağlık Bakanı Spahn yaz sonuna kadar nüfusun yüzde 60'ının aşı olabileceğini kaydetti.

Spahn aşı izin çıktıktan sonra en kısa zamanda aşılamaya başlayacaklarını vurguladı. Aşı izninin 23 Aralık'ta çıkması durumunda Almanya'nın 26 Aralık'ta ilk aşıya başlaması ve ilk üç ay içinde 11 ile 13 milyon aşı dozunun yapılması planlanıyor.

EMA: ERKEN OLABİLİR

Aşıya onay verecek olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 23'ünde izin verecekleri haberlerini onaylamadı. EMA sözcüsü 29 Aralık'ta aşı izni tarihini planladıklarını, ama bu tarihin erkene alınmasının da ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, "Noel öncesi koronada durum" başlıklı basın toplantısında " durum şimdiye kadarkinden çok daha ciddi. Sayılar artmaya devam ediyor" dedi.

Durumun çok daha kötüleşeceği ve zorlaşacağı uyarısında bulunan Wieler, günde 12 ile 29 bin arasında yeni vaka sayısı geldiğini, en tehlikelisi de virüsün her yaş grubuna bulaştığını ve riskli 80 yaş grubunda hasta sayısının arttığını, bunun sebebinin insanların dikkatsizliği olduğunu söyledi.