Son dakika haberi: Avrupa'da alarm! Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede aşı konusunda yetkisi bulunan Paul-Ehrlich Enstitüsünün bu yöndeki tavsiyesi üzerine durdurma kararının alındığı ifade edildi.



Açıklamada, aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak yapılmayacağını ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) yeni bulguların aşının onaylanmasını etkileyip etkilemeyeceğine ve nasıl etkileyeceğine karar vereceği vurgulandı.



Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.



DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

DSÖ: KULLANILMAMASI İÇİN HİÇ BİR NEDEN YOK



DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadesini kullanmıştı.

ASTRAZENECA: PIHTI RİSKİ YOK

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür denildi.

FRANSA'DA DA AŞI YAPIMI ASKIYA ALINDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını açıkladı.



Fransa'nın Montauban kentinde Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in katılımıyla Fransa-İspanya Zirvesi gerçekleştirildi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Sanchez ile yaptığı görüşmede dış politika konularını da ele aldığını ifade eden Macron, Sahel bölgesinin güvenliği ve istikrarına İspanya ile katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Macron, "aşı pasaportu" yerine "aşı sertifikası" kavramını kullanmayı tercih ettiğini kaydetti.

Bu konuda önemli olan Avrupalıların yeniden seyahat edebilmesi ve şartların belirlenmesi olduğunun altını çizen Macron, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere seyahat konusunda aşı sertifikası gündeme geleceğini belirtti.

Macron, dünyada aşıların hepsinin kabul edilip edilmeyeceği gibi soruların da cevaplanması gerektiğini dile getirdi.

Bu konularda Avrupa'da koordinasyonun gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ilgili görüşünü yarın açıklayacağını kaydederek, bu aşının kullanımını yarın öğlene kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Macron, Kovid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini söyledi.

Sanchez de Fransa ile ilişkileri geliştirmek istediğini aktardı.

Kendilerinin de "aşı pasaportu" yerine "aşı sertifikası" tabirini kullanmayı tercih ettiğini ifade eden Sanchez, "AB'nin tüm hükümetleri bu projenin mümkün olan en kısa zamanda hayata geçmesini istiyor. Son zirvede bunu söyledik." dedi.

Sanchez, AstraZeneca aşısının kullanımıyla ilgili kararlarını İspanya Sağlık Bakanı'nın açıklayacağını belirtti.

FLAŞ TOPLANTI KARARI



Avrupa İlaç Ajansı, bazı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara