Son dakika haberi: Atina hükümetinin mülteci skandalları hız kesmiyor

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye ile ilgili bugün skandal açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan ile ilgili yalan haberler yaydığı iftirasında bulunan Petsas skandal açıklamalarına bu sözlerle devam etti. "Suçlamaların hepsini kesinlikle reddediyoruz. Yunanistan'ın bir mülteciye gerçek mermi ile öldürdüğü ve sert müdahalelerde bulunduğu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Atina Hükümetinin mültecilere kaşı gaz bombası ve gerçek mermi kullandığı olayların görüntülerinin olmasına rağmen Türkiye'ye iftira atarak yalanlamaya çalışması tepki çekti.

EDİRNE VALİLİĞİ DUYURMUŞTU

Edirne Valiliği, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin silahla açtığı ateşte 1 göçmenin öldüğünü 5 göçmenin de yaralandığı açıklamıştı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acımasız olayın gerçekleştiği sırada TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile beraberindeki 8 milletvekilinden oluşan heyet de incelemelerde bulunuyordu ve heyet üyeleri bu olaya şahit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Yunanistan insan hakları ihlallerine devam ediyor çünkü Avrupa şımartıyor" dedi.