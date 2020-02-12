MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Amsterdam'da postanede çifte patlama
GeriDünya Son dakika haberi: Amsterdam'da postanede çifte patlama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:58,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Amsterdam'da postanede çifte patlama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Amsterdam'da postanede çifte patlama

Gelen son dakika bilgisine göre, Amsterdam'da peş peşe iki patlama meydana geldi.

Amsterdam'da bir ofis binasında ve Hollanda'nın Kerkrade kentindeki bir şirkette patlama meydana geldi.

Hollanda polisi patlamada yaralanan olmadığını bildirdi.

İki patlamanın da içerisinde bomba olan ve aynı kişi tarafından gönderilen kargo paketlerinden meydana geldiği düşünülüyor. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle