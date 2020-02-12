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Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:58,
Son dakika haberi: Amsterdam'da postanede çifte patlama
Gelen son dakika bilgisine göre, Amsterdam'da peş peşe iki patlama meydana geldi.
Amsterdam'da bir ofis binasında ve Hollanda'nın Kerkrade kentindeki bir şirkette patlama meydana geldi.
Hollanda polisi patlamada yaralanan olmadığını bildirdi.
İki patlamanın da içerisinde bomba olan ve aynı kişi tarafından gönderilen kargo paketlerinden meydana geldiği düşünülüyor.
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