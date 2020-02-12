Son dakika haberi: Amsterdam'da postanede çifte patlama

Amsterdam'da bir ofis binasında ve Hollanda'nın Kerkrade kentindeki bir şirkette patlama meydana geldi.

Hollanda polisi patlamada yaralanan olmadığını bildirdi.

İki patlamanın da içerisinde bomba olan ve aynı kişi tarafından gönderilen kargo paketlerinden meydana geldiği düşünülüyor.

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