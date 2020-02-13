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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:20,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Amazon'un genel merkezi tahliye edildi

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Son dakika haberi: Amazon'un genel merkezi tahliye edildi

Reuters'ta yer alan son dakika bilgisine göre, Amazon'un Madrid'deki genel merkezi, telefonla gelen bomba tehdidi sonrasında tahliye edildi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki genel merkezi telefonla gelen bomba tehdidi sonrası tahliye edildi.

İspanya polisi, bomba imha uzmanlarının binada arama yaptığını açıkladı.

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