hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:20,
Son dakika haberi: Amazon'un genel merkezi tahliye edildi
Reuters'ta yer alan son dakika bilgisine göre, Amazon'un Madrid'deki genel merkezi, telefonla gelen bomba tehdidi sonrasında tahliye edildi.
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un İspanya'nın başkenti Madrid'deki genel merkezi telefonla gelen bomba tehdidi sonrası tahliye edildi.
İspanya polisi, bomba imha uzmanlarının binada arama yaptığını açıkladı.
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