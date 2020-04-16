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Son dakika haberi: Almanya'da son 24 saatte 315 can kaybı
Almanya'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte rekor bir sayıyla 315 kişi yaşamını yitirdi.
Almanya ilk kez salgın nedeniyle bir günde 300'ü aşkın can kaybını teyit etti. Almanya'da COVID-19 nedeniyle son 24 saatte rekor bir sayıyla 315 kişi yaşamını yitirdi.
2 bin 866 yeni vaka kaydedilen ülkede COVID-19 vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. 4 bin 500 kişi de iyileşerek taburcu edildi.
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