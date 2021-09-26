Son dakika... Almanya seçimleri: Sandıklar kapandı, ilk tahminler geldi

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(hurriyet.com.tr - Fotoğraf: Reuters) Sandık çıkış anketleri, Almanya genelinde 560 oy kullanma merkezinde yapılan yoklamaya dayandırıldı. Ülkede 60 bin oy kullanma merkezi bulunuyor ve seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı oylarını kullandı.

19.30 - KOALİSYON OLASILIKLARI



Böylesine başa baş bir durumda koalisyon tahminlerini tahmin etmek zor. Ancak Deutsche Welle Türkçe'in haberine göre; seçeneklerden biri “büyük koalisyon”un devam etmesi; yani 2013 yılından bu yana Almanya’yı yöneten CDU/CSU ve SPD’nin yeniden koalisyon hükümeti kurması. Diğer koalisyon alternatifleri ise üçlü CDU/CSU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonu veya SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu olarak görülüyor. Yeni başbakanın belirlenmesi koalisyon hükümeti kurulana kadar mümkün olmayacak. Bu süreç aylar alabilir. Başbakan Angela Merkel’in de yeni başbakan seçilene kadar görev yapması gerekiyor.



19.20 - SPD'DEN İLK AÇIKLAMA



Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, sandık çıkış anketlerinin yayınlanmasının hemen ardından konuştu ve SPD'nin yönetme yetkisini aldığını öne sürdü. Klingbeil, "Olaf Scholz'un şansölye olmasını istiyor" dedi.



19.15 - İktidardaki Hıristiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Ziemiak, kaybın acı olduğunu belirterek, "Fakat sonuçlar çok yakın. Uzun bir gece olacak" açıklaması yaptı. Alman Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Kellner Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) seçim başarısından dolayı kutladı. Kellner, tüm demokrat partilerle koalisyon açısından neyin mümkün olduğunu görmek için görüşmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

19:00 - SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ YAYINLANDI

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Yeşiller/Birlik 90 partisinin oy oranı yüzde 15 düzeyinde bulunuyor. İlk sandık çıkış anketlerine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 11, Sol Parti ise yüzde 5 oranında oy aldı.