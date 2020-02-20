Son dakika haberi: Almanya'da iki kafeye silahlı saldırı: En az 8 kişi öldü

Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmet Özay, Almanya'yı sarsan saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"02.20'de Frankfurt yakınlarında bu olay meydana geldi. Eşine az rastlanır bir vahşilikle; önce nargile bara iki kişi gidiyor ve üç kişiyi burada öldürüyor.



Daha sonra bir spor bara orada da 5 kişiyi arka arkaya öldürüyorlar. Daha sonra üçüncü bir yeri basıyorlar ancak ölü yok. Burada basılan mekanlar Türklere ait; nargile kafe Konyalı bir vatandaşımıza ait. Ölen 8 kişiden de 5'inin Türk kökenli olduğu belirtiliyor.



Büyük bir ihtimalle kafe sahipleriyle bir husumet olduğu söyleniyor. Nargile kafe sahibinin oğlunun doğum gününe katılmak için mekandan ayrıldığı ve bu şekilde saldırıdan kurtulduğu bildiriliyor."



Ayrıntılar az sonra...





