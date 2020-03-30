Son Dakika Haberi: Almanya'da Corona virüs vaka ve ölü sayısında artış devam ediyor

Robert Koch Enstitüsü tarafından bu sabah açıklanan verilerde, vaka sayısında 4 bin 751 kişilik artış görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükseliş ise 66 oldu.

Almanya'da en fazla vaka sayısı 13 bin 989 ile ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde yaşanıyor. Bavyera aynı zamanda virüsün Almanya'da ilk kez ortaya çıktığı bölge.

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