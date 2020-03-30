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Dünya
Haber Giriş: 30.03.2020 - 07:59,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi: Almanya'da Corona virüs vaka ve ölü sayısında artış devam ediyor

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Son Dakika Haberi: Almanya'da Corona virüs vaka ve ölü sayısında artış devam ediyor
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Almanya'da corona virüs vakaları ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ülkedeki vaka sayısının 57 bin 298'e yükseldiği bildirildi. Almanya'da corona'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 455 oldu.

Robert Koch Enstitüsü tarafından bu sabah açıklanan verilerde, vaka sayısında 4 bin 751 kişilik artış görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısındaki yükseliş ise 66 oldu.

Almanya'da en fazla vaka sayısı 13 bin 989 ile ülkenin güneyindeki Bavyera eyaletinde yaşanıyor. Bavyera aynı zamanda virüsün Almanya'da ilk kez ortaya çıktığı bölge. 

Ayrıntılar geliyor...

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