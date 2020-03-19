Son dakika haberi: Almanya'da corona virüs vaka sayısı 10 bini aştı

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada, ülkede son 1 günde yeni vaka sayısının 2 bin 801 kişi arttığı belirtildi.

Bu verinin son 24 saatte 3'te 1 oranında yeni vaka sayısında artış yaşandığını gözler önüne serdiği ifade edildi.

Almanya'da corona virüs nedeniyle 20 hasta yaşamını yitirdi ve ülke genelinde vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

MERKEL DÜN İLK KEZ CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ İÇİN ULUSA SESLENDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi.

Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların kapandığına işaret ederek Covid-19 ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti.

Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağıran Merkel, "Şimdi bir süre geçerli olacak kurallara uyun." dedi.