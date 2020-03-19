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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 19.03.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Almanya'da corona virüs vaka sayısı 10 bini aştı

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Son dakika haberi: Almanya'da corona virüs vaka sayısı 10 bini aştı
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Almanya'da corona virüs vaka sayısı 1 günde 2 bin 801 kişi artarak 10 bin 999'a yükseldi.

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı açıklamada, ülkede son 1 günde yeni vaka sayısının 2 bin 801 kişi arttığı belirtildi.

Bu verinin son 24 saatte 3'te 1 oranında yeni vaka sayısında artış yaşandığını gözler önüne serdiği ifade edildi.

Almanya'da corona virüs nedeniyle 20 hasta yaşamını yitirdi ve ülke genelinde vaka sayısı 10 bin 999'a yükseldi.

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MERKEL DÜN İLK KEZ CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ İÇİN ULUSA SESLENDİ 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi.

Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların kapandığına işaret ederek Covid-19 ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti.

Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağıran Merkel, "Şimdi bir süre geçerli olacak kurallara uyun." dedi.

 

 

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