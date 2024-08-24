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Son dakika haberi... Almanya’da bıçaklı saldırı: En az 3 ölü, 6’sı ağır 7 yaralı

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#Almanya#Kuzey Ren Vestfalya#Solingen
Son dakika haberi... Almanya’da bıçaklı saldırı: En az 3 ölü, 6’sı ağır 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 00:38

Son dakika haberi... Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.

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Alman basınında yer alan haberlere göre, Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Solinger Tageblatt gazetesinin haberinde, saldırının Solingen şehrinin 650 yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen festivalde gerçekleştiği belirtildi.

3 ÖLÜ, 6'SI AĞIR 7 YARALI

Haberde, saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 7 kişinin yaralandığı aktartılarak, polisin halktan şehir merkezini terk etmelerini istediği kaydedildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın da polis çevrelerine dayandırdığı haberde, şüphelinin henüz yakalanmadığı kaydedildi.

 

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#Almanya#Kuzey Ren Vestfalya#Solingen

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