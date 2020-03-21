Son dakika haberi: Almanların corona virüsü sırrı ne?

Almanya’da 15 binden fazla kişide koronavirüs tespit edilmesine rağmen sadece 44 kişinin hayatını kaybetmesi ülke içinde tartışma konusu oldu. Güney Kore’ye benzer şekilde çok fazla test gerçekleştiren Almanya’da ölü sayısı İtalya, İspanya, ABD ve Fransa’nın oldukça gerisinde. Alman kamuoyunun tartıştığı konu hakkında birkaç açıklama bulunuyor. Alman basını, koronavirüs tespit edilen kitlenin büyük kısmını gençlerin oluşturması nedeniyle iyileşme oranlarını yüksek olduğunu yazdı.

GENÇLER İYİLEŞİYOR

Robert Koch Enstitüsü’ne göre, koronavirüs hastalarının yüzde 80’i 60 yaş altında. Almanya’nın test kapasitesinin Avrupa’nın diğer ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha gelişmiş olması nedeniyle agresif test politikasının mümkün olduğu belirtiliyor. Almanya bir haftada 150 bin kişiye test yaptı. Ayrıca, Almanya’da şu ana kadar vaka tespit edilenlerin önemli bir kısmı da yüksek riskli olarak nitelendirilen yaş grubunun altında yer alıyor ve bu da iyileşme oranının yükselmesine neden oluyor. Uzmanlar, düşük ölüm sayısına rağmen salgının Almanya’da henüz başlangıç aşamasında olabileceği uyarısında da bulunuyor.

Almanya’da salgınla mücadeledeki çabalarda önemli rol oynayan Robert Koch Enstitüsü, vaka sayısının son iki günde önemli oranda artmasının ardından Almanya’nın boyutu tahmin edilemeyen bir krizle karşı karşıya olduğunu duyurdu. 18 bin vakanın bulunduğu İspanya’da can kaybı bini geçti, 11 bin vakanın bulunduğu Fransa’da 371 ölüm, 41 bin vakanın bulunduğu İtalya’da ise 3.400 kişi hayatını kaybetti.

İLK ADIM BAVYERA’DAN

Almanya’nın en büyük eyaleti Bavyera, dün geceden itibaren iki hafta boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya başladı. Bavyera’nın adımını diğer eyaletlerin de takip etmesi söz konusu. Merkel hükümeti, kısa süre önce ülkedeki tüm okulları fabrikaları, toplanma mekânlarını ve barları kapatma kararı almıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs krizini “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük olay” olarak nitelendiriyor. Alman Der Spiegel dergisi bugünkü sayısında “Savaş/mücadele başladı” (Der Kampf hat begonnen) başlığını kullandı.

TOPTAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Almanya Başbakanı Merkel’in pazar günü eyalet liderleriyle koronavirüs toplantısı yapacağı, burada ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağının ilan edilebileceği belirtiliyor. Hükümet Sözcüsü Stefan Seibert, Alman halkının cumartesi günü (bugün) göstereceği davranışın ülke genelinde bir karar alınmasında etkili olacağını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, önceki gün Alman ordusunun koronavirüs ile mücadele etmek için hazır olduğunu açıklamıştı. Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunda 180 bin aktif asker ve 75 bin yedek asker bulunduğunu belirtti.