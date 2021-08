Son dakika haberi: Akılalmaz anlar kamerada... Ölümden döndü: İngiliz muhabir alevlerin arasından böyle yayın yaptı!

İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki yangınları anlatan Crawford, çok hızlı bir şekilde yayılan alevlerin arasında kalmıştı.

'Firefighters are being completely outpaced by the flames and the fire.'



Our special correspondent @AlexCrawfordSky reports from Bodrum in Turkey where wildfires are burning out of control.



pic.twitter.com/bdQUptcm3T