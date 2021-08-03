Son dakika haberi: Akılalmaz anlar kamerada... Ölümden döndü: İngiliz muhabir alevlerin arasından böyle yayın yaptı!

İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki yangınları anlatan Crawford, çok hızlı bir şekilde yayılan alevlerin arasında kalmıştı.

'Firefighters are being completely outpaced by the flames and the fire.'



Our special correspondent @AlexCrawfordSky reports from Bodrum in Turkey where wildfires are burning out of control.



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Crawford görüntülerde geldikleri yolun yangının etkisi altına girdiğini esen kuvvetli rüzgarlar eşliğinde anlatmıştı.

Sky News kanalı özel haberler muhabiri Alex Crawford, Bodrum'da alevlerin arasına dalıp yaşananları izleyicilerine aktardı ve az önce geldikleri yolun alevler tarafından yutulduğunu anlattı.

Yangının ormanları kasıp kavurduğunu belirten Crawford, Çökertme çevresinde alev dalgasının ekipleri geride bıraktığını söyleyip yangının güçlü rüzgar nedeniyle yayın sırasında bile ne kadar hızlı ilerlediğini gösterdi.

Crawford, yangınlarla ilgili izlenimlerini Sky News'in haber sitesinde yayımlanan bir makalede kaleme aldı.

Türkiye'deki yangınların başa çıkması güç bir durum olduğunu aktaran Crawford, kurumuş ormanların arasında yer alan bir köyün dakikalar içinde alevler arasında kaldığını anlattı.

81 şehrin neredeyse 40'ında çıkan yangınları kontrol etmenin beklenenden daha zor bir göreve dönüştüğünü vurgulayan muhabir, yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların işleri zorlaştırdığını dile getirdi.

Crawford'a konuşan kimi orman yetkilileri, bu yangınları 1940'lardan beri görülen en yıkıcı yangınlar olarak tanımladı.

Crawford, kimi köylülerin şişelerle kimilerinin özel kuyulardan çektikleri sularla yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Cem Akın adındaki bir gencin, "Çok yorgun ve çaresiz hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz, evlerimiz ormanlarımız yanıyor" dediğini aktaran gazeteci, makalesini, "Türkiye, koronavirüs ve turizm sektöründeki düşüş dolayısıyla ekonomik olarak halihazırda yara almıştı. Şimdi vatandaşları daha da çok sarsıldı." ifadesiyle bitirdi.

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