Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'in 'boykot' çağrısına sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına tepki gösterdi.

"ÖZEL’İN GELDİĞİ NOKTA TÜRKİYE’Yİ TOPYEKUN TEHDİT ETMEKTİR"

Sözcü Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir. Özgür Özel, CHP’nin tüm dinamiklerini esir alarak, kurultayda kendi genel başkanlığını korumak için toplumsal ve ekonomik hayatı hedef almaktadır. Özgür Özel’in yeteneksiz siyasi performansı, siyasi tarihimizdeki en büyük “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” olarak kayda geçmiştir."

"VATANDAŞLARIMIZ BU SAHTE SİYASETİ VE SALDIRGAN SİYASETÇİLERİ BOYKOT EDECEKTİR"

Özgür Özel’in toplumsal hayatı bölmeye uğraşmak dışında bir muhalefet yeteneği olmadığının net şekilde görüldüğünü ifade eden Sözcü Çelik "CHP’yi, bırakın sanal iktidar hayallerini, muhalefet yapma yeteneğinden bile yoksun bir hale düşürmüştür. Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir. Özgür Özel’in Türkiye’nin kazanımlarına zarar vermek için yürüttüğü faaliyet sadece kendisine zarar verecektir. Vatandaşlarımız bu sahte siyaseti ve saldırgan siyasetçileri boykot edecektir." dedi.