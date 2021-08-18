MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi... Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu
GeriDünya Son dakika haberi... Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.08.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu

Taliban'ın Kabil'e dayanmasıyla birlikte Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıklamalarda bulundu. Ayrıca Gani, yanında para götürdüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

Kan dökülmesinin önüne geçmek ve büyük bir felaketi önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını yineleyen Gani, beraberinde para götürdüğü yolunda iddialara ilişkin de "tamamen temelsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eşref Gani, "Afganlar için adalet yolundaki çabalarını devam ettirebilmek" adına Afganistan'a dönene kadar diğerleriyle istişare halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Gani, "güvenlik ekibi tarafından ülkeden ayrılmaya zorlandığını" iddia ederek, varlıklarını ve "gizli belgeleri" Afganistan'da bıraktığını söyledi.

Resmi açıklama geldi: Afganistandan kaçan Cumhurbaşkanı Ganinin yeri belli oldu
Resmi açıklama geldi: Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani'nin yeri belli oldu!
Afgan gazeteci CNN Türke konuştu: Keşke Atatürkü daha çok dinleselerdi...
Afgan gazeteci CNN Türk'e konuştu: Keşke Atatürk'ü daha çok dinleselerdi...

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi