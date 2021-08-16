Son dakika haberi... Afganistan'da son durum... Dünya dehşetle izlerken, kaos anı uydu görüntülerine böyle yansıdı

'Afganistan' ve 'Taliban' son günlerde dünya medyasında en çok kullanılan iki kelime olmuş durumda... ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle zemin kazanan Taliban, dün başkent Kabil'e girdi.

Ülkenin dış dünyayla kalan tek bağlantısı Kabil Uluslararası Havalimanı olurken, ülkeden kaçmak isteyen binlerce insanın bu noktaya akın etmesi, kan donduran görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Uluslararası ajanslara ve sosyal medyaya yansıyan kaotik anlarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dünyayı dehşet içinde bırakan bir olay da 16 Ağustos 2021 tarihine an itibarıyla kazandı.

Kendilerini uçağın tekerliğine bağlayan iki kişinin kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düştüğü anları yansıttığı öne sürülen bir görüntü ajanslara düştü. İsimleri tespit edilemeyen bu kişilerden biri ise uçağa kendilerini bağladıkları ipin kopması sonucu yakınlarda bulunan bir evin çatısına düştü.



İşte Afganistan'daki son durum...

21.05 - KAOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaos, uydu görüntülerine yansıdı Tailban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de tahliye çalışmalarının kaosa dönüştüğü Kabil Havalimanı'nda yaşananlar, uydu görüntülerine de yansıdı. Uydu görüntüleri sağlayan Maxar Technologies adlı şirket, Twitter üzerinden paylaştığı görsellerde, havalimanı ve çevresindeki kalabalığı aktardı.

21:00 - İNGİLTERE'DEN 200 ASKER DAHA

İngiltere, Afganistan'daki İngiliz vatandaşları ve onlar için çalışan Afganların tahliyesine yardımcı olmak için başkent Kabil'e 200 asker daha gönderecek.

20.50 - ÖZBEKİSTAN'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Özbekistan Cumhuriyet Savcılığı, 2 günde 585 Afgan askerinin bulunduğu 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Açıklamada, dün Hanabad Havaalanı'na iniş yapmak için izin isteyen 314 Afgan askerinin bulunduğu 3 Embraer tipi Afgan uçağının Tirmiz Havaalanı'na yönlendirildiği aktarıldı.

Yönlendirilen söz konusu Afgan uçaklarını takip etmek için havalanan Özbek Mig-29 uçağının ise bu uçaklardan biriyle havada çarpışarak Surhanderya bölgesine düştüğü ifade edilen açıklamada, pilotların paraşütle atladığı kaydedildi.

Açıklamada, böylece son 2 günde 585 Afgan askerinin bulunduğu söz konusu tüm uçak ve helikopterlerin zorunlu olarak Tirmiz Havalanı'na indirildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı vurgulandı.

20.30 - BMGK'DAN AFGANİSTAN ÇAĞRISI

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyinden, toplantı sonrası ortak bir açıklama yayımlandı.

Afganistan'da çatışmaların derhal durması çağrısında bulunulan açıklamada, müzakereler yoluyla kadınların da eşit katılımının olduğu yeni, birleşik ve kapsayıcı bir hükümet oluşturulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, tüm Afgan ve ülkedeki yabancı vatandaşların güvenliğinin de sağlanması gerektiği çağrısında bulunularak, ülkedeki mevcut otorite krizini çözmek ve Afgan liderliğinde barışçıl bir çözüme ulaşmak için görüşmelerin acilen başlaması gerektiği vurgulandı.

Afganistan'daki ciddi insan hakları ihlallerinden duyulan endişenin de dile getirildiği açıklamada, tüm taraflara insan hakları konusundaki uluslararası norm ve standartlara uyma ve tüm ihlallere son verme çağrısı yapıldı.

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