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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Afganistan'da kâbus büyüyor... Taliban bir kenti daha ele geçirdi!

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Son dakika haberi: Afganistan'da kâbus büyüyor... Taliban bir kenti daha ele geçirdi!

Afganistan'da son 24 saatte 12 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı. İç karışıklığın büyüdüğü ülkede son dakika haberine göre Farah kenti de Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban'ın ele geçirdiği büyük şehir sayısı da 6'ya yükselmiş oldu. Birleşmiş Milletler'den ise Afganistan için kritik bir uyarı geldi.

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  • Talibanın Afganistandaki ilerleyişi sürüyor: Bir kenti daha ele geçirdiler
  • Talibanın Afganistandaki ilerleyişi sürüyor: Bir kenti daha ele geçirdiler
  • Talibanın Afganistandaki ilerleyişi sürüyor: Bir kenti daha ele geçirdiler
  • Talibanın Afganistandaki ilerleyişi sürüyor: Bir kenti daha ele geçirdiler
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Dün bölgeden gelen haberlere göre, Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki Kunduz ve Sar-i Pul de dahil 5 kentin kontrolünü kaybetmişti. Az önce AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre ise Afganistan'ın Farah şehri de Taliban güçlerinin kontrolüne geçti. Böylece Taliban ülkede 6 büyük şehrin kontrolünü ele geçirmiş oldu. Taliban'ın ülkenin kuzeyine ilerleyişinin sürmesinden endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de, Afganistan halkı için feci sonuçları önlemek adına devletlere harekete geçme çağrısında bulunarak, ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlal raporlarının ortaya çıkmaya devam ettiği uyarısında bulundu. Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken yüz binlerce sivilin tehdit altında olduğunu duyurdu.

Afganistan'ın 12 vilayetinde son 24 saat içinde güvenlik güçleriyle Taliban militanları arasında çatışma çıktı.

Son dakika haberi: Afganistanda kâbus büyüyor... Taliban bir kenti daha ele geçirdi

Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 12 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 361 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 145 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bu süre içinde düzenlenen operasyonlarda Taliban'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afgan yönetimine şok üstüne şok Taliban, Dostum’un kalesine girdi
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SON 10 GÜNDE 4 BİNDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, çatışma ve saldırılar nedeniyle son 10 günde 4 bin 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların 15 sağlık merkezinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, Afganistan'ın Kunduz, Helmand, Kandahar ve çatışmaların olduğu diğer vilayetlerde yüz binlerce kişinin risk altında olduğu vurgulandı.

Son dakika haberi: Afganistanda kâbus büyüyor... Taliban bir kenti daha ele geçirdi

Açıklamada, son zamanlarda artan şiddet nedeniyle sivil kayıplarının artmasından endişeli duyulduğu ifade edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamaya göre, çatışmalar nedeniyle birçok kentte elektrik ve su şebekeleri kesildi.

Öte yandan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında Farah, Kapisa, Belh, Baglan vilayetlerinde çatışmalar devam ediyor.

BMden
BM'den

TALİBAN'IN KUZEY VİLAYETLERİNE YÖNELMESİ

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 4 günde biri ülkenin güneybatısında, diğer beşi kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 6 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Son dakika haberi: Afganistanda kâbus büyüyor... Taliban bir kenti daha ele geçirdi

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 28'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

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