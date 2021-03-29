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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 29.03.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! AB'den Türkiye'ye ziyaret! Tarih belli oldu

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Son dakika haberi! AB'den Türkiye'ye ziyaret! Tarih belli oldu

AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen ile görüştü

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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