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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 18:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: AB'den flaş corona virüs kararı

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Son dakika haberi: AB'den flaş corona virüs kararı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirecek düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 liderleri ile yapılan video konferansın ardından Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkeler arasında koordinasyonun çok önemli olduğunu vurgulayan von der Leyen, alınan tedbirlerle koronavirüsün yayılmasını sınırlandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Von der Leyen, "Küresel bir sağlık kriziyle yüzleşiyoruz. Bu krizin vatandaşlarımıza ve ekonomilerimize ciddi etkileri oluyor." diye konuştu.

AB üyesi ülkelere yapılacak gerekli olmayan seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirilmesini içeren düzenleme hazırladıklarını belirten von der Leyen, AB vatandaşlarının, doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının ve krizin çözümü üzerinde çalışan bilim insanlarının buna dahil olmadığını anlattı.

Düzenlemenin, yarın AB liderlerinin yapacağı video konferans toplantısında oylanması bekleniyor.

AB Konseyi Başkanı Michel ise Kovid-19 salgınına ilişkin, "Biliyoruz ki bu kriz zor olacak, zaman alacak ve birlik olmak son derece gerekli olacak." dedi.

G7 toplantısında diğer liderlere güçlü bir siyasi irade gerektiğini ifade ettiğini belirten Michel, "Önceliğimiz (AB içinde) bireylerin mecburi olmayan seyahatlerini azaltırken, malların serbest biçimde dolaşımını güvence altına almak. Böylece, tek pazarın bütünlüğünü mümkün olduğunca sürdürebiliriz." ifadesini kullandı.

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