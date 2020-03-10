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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: ABD'den Türkiye açıklaması

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Son dakika haberi: ABD'den Türkiye açıklaması
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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yaptığı açıklamada, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

"REJİM VE RUSYA YAPTIRIMLA KARŞILAŞIR"

Jeffrey ayrıca, "Rusya ve Suriye rejimi İdlib'de kalıcı ateşkesle ilgilenmiyor, onların asıl amacı Suriye'de zafer ilan etmek. Eğer Rusya ve Suriye rejimi ateşkesi ihlal ederse ABD ve Avrupalı müttefikler olarak yaptırımlarla karşılık verilecektir" açıklamasında bulundu.

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