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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.05.2021 - 21:55 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD'den flaş normalleşme adımı! Ve beklenen oldu

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Son dakika haberi: ABD'den flaş normalleşme adımı! Ve beklenen oldu

Son dakika haberine göre; ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda, maske takmasının ve sosyal mesafe kurallarına uymasının belirli şartlar dışında gerek olmadığına karar verdi.

Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Aşılarınızı tam olarak yaptırdığınız takdirde, pandemi sonrası bıraktığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz" dedi.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Walenski, "Bir anlamda normalleşmeye döneceğimiz zamanı hepimiz çok bekledik" ifadelerini kullandı.

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