Son dakika haberi... ABD'de ürküten rakamlar! 1950 sonrası savaşlarda ölenlerin toplamını geçti

CNN'in John Hopkins Üniversitesi verilerini baz alarak derlediği istatistiksel bilgilere göre ABD, Kovid-19 salgınında dünyada en ağır bilanço ödeyen ülke konumunda bulunuyor.

SALGINDA HER GÜN ORTALAMA 1033 KİŞİ ÖLDÜ

ABD’de toplam vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen Brezilya, Rusya ve Hindistan’nın toplam vaka sayısından daha fazla olduğu gözleniyor. Dünyadaki Kovid-19 vakalarının yüzde 25'i ABD'de kaydedildi.

ABD’de salgının ilk görüldüğü şubattan bu yana günde ortalama 1033 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümlerin yüzde 79’u 65 ve üstü yaş grubu içinde gerçekleşirken, yüzde 18’i 40-64 yaş grubu ve geri kalan yüzde 3'ü de 39 yaş ve altı grubunda gerçekleşti.

ABD'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLER 1950 SONRASI SAVAŞLARDA ÖLENLERİN TOPLAMINI GEÇTİ

ABD’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin toplamı, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra girdiği Kore, Vietnam, Afganistan ve Irak savaşında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını geçti.

Kore’de 37 bin, Vietnam’da 58 bin, Afganistan’da 2 bin 353 ve Irak’ta 4 bin 431 ile toplam 101 bin 784 asker kaybeden ABD'de, son 4 ayda Kovid-19’dan ölenler ise 129 bini geçti.

Buna göre, Kovid-19 salgınında ABD'de söz konusu savaşlara kıyasla Vietnam’dakinin 2,2 katı, Kore’dekinin 3,4 katı, Irak’takinin 28 katı ve Afganistan'dakinin 51 katı kişi hayatını kaybetti.

KOVİD-19 BAĞLANTILI EN FAZLA ÖLÜM SİYAHİ TOPLUM İÇİNDE

Kaiser Aile Vakfı verilerine göre, 43 eyalette bulunan bakımevlerinde yaklaşık 254 bin kişi Kovid-19 virüsüne yakalandı, şimdiye kadar 52 binden fazla kişi bakımevlerinde hayatını kaybetti.

Etnik temelde ise ABD nüfusunun yüzde 12’sine tekabül eden Afrikan-Amerikalıların Kovid-19 salgınındaki can kaybı oranı yüzde 25’e yaklaştı.

Siyahi toplum şimdiye kadar yaklaşık 27 bin ölümle beyazlara kıyasla 2,3 kat daha fazla Kovid-19 bağlantılı can kaybı yaşadı.

ABD'NİN 31 EYALETİNDE KOVİD-19 VAKALARI ARTTI



ABD'de son zamanlara yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, 31 eyalette yükseliş kaydedilirken sadece 4 eyalette düşüş yaşandı.



Kademeli olarak ekonominin yeniden faaliyete geçmesi kararıyla tekrar patlama yaşanan Kovid-19 salgınında, eyaletlerin çoğunda vaka sayılarındaki artış engellenemiyor.

Salgın istatistiklerini yayımlayan internet sitesi "Worldometers"in pazartesi günkü kayıtlarına göre, ABD’nin 31 eyaletinde Kovid-19 vaka sayısı artarken 15 eyalette sabit kaldı.

Vaka sayısı ülkenin sadece 4 eyaletinde düştü.

NEW YORK KARANTİNA UYGULAMASINA 8 EYALETİ DAHA EKLEDİ

ABD'de Kovid-19 salgınının merkezi durumunda iken son haftalarda vaka ve ölüm rakamlarını oldukça aşağıya çeken New York, vaka sayısı yüksek eyaletler için başlattığı karantina uygulamasına yenilerini ekledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada ve Tennessee eyaletlerinden gelen ziyaretçiler için de 14 gün karantina zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

Yeni güncellemeyle New York'un karantina uyguladığı eyalet sayısı 16'ya çıktı.

Bugünkü Kovid-19 rakamlarının belirlenen göstergelerin altında, mükemmel bir çizgide seyrettiğini söyleyen Cuomo, hastaneye yatan hasta sayısının 40'a, test yaptıranların pozitif çıkma oranının da yüzde 1'in altına indiğini kaydetti.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

"OLANLARDAN MEMNUN DEĞİLİM"

ABD'nin ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, bu sabah ABD senatosunda katıldığı bir oturumdaki konuşmasında, ABD'de görülen yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 50'sinin Florida, Teksas, Arizona ve Kaliforniya'ya ait olduğunu belirtmişti.

Fauci, söz konusu durum için “Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne doğru gidiyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

ABD, 129 bin civarındaki ölü ve 2,7 milyonu aşan vaka sayısıyla Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.