Son dakika haberi: ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Colorado Springs kentinde yaşanan olay yerel saatle 12.20'dan hemen önce yaşandı. İhbar üzerine Canterbury Mobile Home Park'a giden polis, altı ceset ve yanlarında yaralı bir kişiyle karşılaştı.



Colorado polisi, saldırganın doğun günü partisi yapılan eve araçla geldiğini ve içeridekilere silahla ateş açtığını ve sonrasında intihar ettiğini düşünüyor.

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