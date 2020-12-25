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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD'de şiddetli patlama!

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Son dakika haberi: ABD'de şiddetli patlama!
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Son dakika haberine göre ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi.

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.

Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.

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