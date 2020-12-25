Son dakika haberi: ABD'de şiddetli patlama!

Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.



Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.



Polis, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı patlamaya ilişkin şimdilik herhangi bir şüpheli durumun görünmediğini ancak incelemelerin devam ettiğini aktardı.