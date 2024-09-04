×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi... ABD'de sıcak dakikalar! Bir liseden silah sesleri yükseldi... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Georgia#Winder
Son dakika haberi... ABDde sıcak dakikalar Bir liseden silah sesleri yükseldi... Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 19:37

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. CNN'e açıklama yapan güvenlik kaynakları ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Haberin Devamı

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şu aşamada çok detay veremeyeceğini, halen aktif olarak saldırıyla ilgili çalıştıklarını belirtti.

"Şu noktada çok sayıda yaralının olduğunu söyleyebilirim ancak durumları hakkında net bir değerlendirme yapmayacağım." diyen Smith, şüphelinin ise gözaltında olduğunu söyledi.

CNN: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiğini ve en az 30 yaralı olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Yetkililerin ilerleyen saatlerde bir basın açıklaması yapması ve saldırıyla ilgili yeni detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

BİDEN BİLGİLENDİRİLDİ

Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Georgia#Winder

BAKMADAN GEÇME!