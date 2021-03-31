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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.03.2021 - 20:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD Kongre binasında şüpheli paket alarmı!

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Son dakika haberi: ABD Kongre binasında şüpheli paket alarmı!

Son dakika haberine göre Amerikan NBC televizyonu, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasında şüpheli paket alarmı verildiğini duyurdu. Tedbiren boşaltılan bina, yapılan güvenlik kontrollerinin ardından tekrardan açıldı

Şüpheli paketin Kongre binasının zemin katındaki toplantı odasında bulunduğu bildiriliyor.

Güvenlik güçlerinin pakete müdahale için harekete geçtiği de gelen bildiler arasında...

KONGRE BİNASI TEKRAR AÇILDI

Yetkililer güvenliğin sağlandığını ve binanın açıldığını duyurdu.

Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu bina tedbiren boşaltılmıştı.

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