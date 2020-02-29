Son dakika haberi: ABD'de korkulan oldu! Avrupa'da dikkat çeken rakamlar

Amerika'nın Washington eyaletinde koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti.

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Santa Clara İlçesi, enfeksiyon kaynağının bilinmediği iki vaka bildirdi. Sağlık yetkilileri, yaşlı kadının solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve testin sonucunda kadında koronavirüsün olduğu doğrulandı.

San Francisco Körfez Bölgesi'ndeki Santa Clara İlçesi, enfeksiyon kaynağının bilinmediği iki vaka bildirdi. Sağlık yetkilileri, yaşlı kadının solunum yolu hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve testin sonucunda kadında koronavirüsün olduğu doğrulandı.

Santa Clara İlçesi sağlık görevlisi ve Santa Clara İlçesi Halk Sağlığı departmanı Dr. Sara Cody: ''Bu vaka bize virüsün yayılma derecesini göstermektedir. Fakat şuan tam olarak ne kadar hasta var bilmiyoruz. Az da olabilir. Çokta. En azından mümkün olduğunca yayılmayı yavaşlatmak için önemli ek önlemler almaya başlamamız gerekiyor" dedi.

İTALYA'DA ÖLENLERİN SAYISI 29 OLDU



Ülkede 21 Şubat cuma günü patlak veren koronavirüs vakaları, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bu hastalık sebebiyle en çok ölümün görüldüğü gün bugün oldu.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, günlük düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.



Borrelli, bugün itibarıyla koronavirüs vaka sayısının 1049’a çıktığını belirterek, dün 21 olarak açıkladığı ölü sayısının, bugün 8 kişinin daha eklenmesiyle 29'a ulaştığı bilgisini verdi. Borrelli, hastalığı atlatıp iyileşenlerin sayısının da 50 olduğunu bildirdi.



Sivil Savunma Genel Müdürü, virüsten en çok etkilenen bölgenin 552 vaka ile Lombardiya bölgesi olduğunu, bugün ölen 8 kişiden 6’sının bu bölgeden, 213 vakanın Emilia-Romagna, 189 vakanın da Veneto bölgesinden olduğunu kaydetti. Borrelli’nin aktardığı son bilgilere göre, vaka sıralamasında Emilia-Romagna bölgesinin, Veneto’yu geçtiği görülürken, bugün açıklanan 8 kişiden 2’sinin de Emilia-Romagna’dan olduğu ifade edildi.



Diğer yandan yerel yetkililer, Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde okulların zorunlu tatilinin 8 Mart’a kadar uzatıldığını açıkladı.

BAHREYN'DE KOVİD-19 VAKASI 41'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişide daha virüs tespit edildiği ve salgına yakalananların sayısının 41'e ulaştığı belirtildi. Söz konusu 3 vakanın İran'dan gelen kişilerde görüldüğü kaydedilen açıklamada, hastaların tedavi altına alındıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Ülkede salgınla mücadele için eğitim öğretime 26 Şubat'tan itibaren iki hafta süreyle ara verilmişti. Bahreyn'in yanı sıra Körfez ülkelerinden Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Kovid-19 vakaları görülmüştü.

EKVADOR'DA KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ



Ekvador basınında çıkan habere göre, Ekvador Sağlık Bakanı Catalina Andramuno, Gauyaquil'de düzenlediği basın toplantısında, 14 Şubat'ta Madrid'den aktarmasız uçuşla Ekvador'a dönen 70 yaşındaki ismi paylaşılmayan kadında Kovid-19 virüsüne rastlandığını doğruladı.

Andramuno, herhangi bir hastalık belirtisi olmadan ülkeye giren kadında, birkaç gün sonra yüksek ateş gibi bazı belirtiler görülmesinin ardından yapılan testler sonucunda Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.



Bakan Andramuno, hastanın yoğun bakımda olduğunu ve temasta olduğu yaklaşık 80 kişinin de gözlem altında tutulduğunu sözlerine ekledi.

Ekvador, bu hafta havalimanlarında Kovid-19'un çokça görüldüğü Çin, Güney Kore, İtalya ve İran'dan gelen yolcular için tedbirleri en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Latin Amerika'da ilk Kovid-19 vakası geçen hafta Brezilya'da 1 ve Meksika'da 2 kişide görülmüştü.

IRAK VE LÜBNAN'DA KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR



Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta 4, Babil'de ise 1 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13'e yükseldiğini kaydetti.

Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında perşembe gününden itibaren üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.



LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 7'YE ÇIKTI



Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs görüldüğü belirtildi.



Yeni vakaların Refik Hariri Devlet Hastanesinde karantina altındaki hastalar ile önceden temas etmiş kişilerde görüldüğü kaydedildi.



İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

AVRUPA'DA KOVİD-19 VAKALARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR



Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 vakaları İtalya'da bini aşarken, virüs bulaşan kişi sayısı Almanya'da 66, Fransa'da 57, İngiltere'de 23, Avusturya'da 7, Hollanda'da 4, Danimarka'da ise 3'e yükseldi.

İTALYA'DA İKİ BÖLGEDE OKULLAR BU HAFTA DA TATİL EDİLDİ

Avrupa'da 21 ile ölü sayısının en yüksek olduğu, vaka sayısının ise bini geçtiği İtalya'nın Lombardiya ve Emilia-Romagna bölgelerinde okulların gelecek hafta da tatil edildiği duyuruldu.

Bu arada, İtalyan hükümeti koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan bölgeler için yeni ekonomik tedbirler öngören bir kararname kabul etti.

İTALYAN SİYASETÇİDEN VİRÜS GAFI

Diğer yandan, ülkede koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu ikinci bölge olan Veneto'nun bölgesel yönetim başkanı Luca Zaia'nın gafı konuşuluyor.

Zaia, dün katıldığı yerel televizyon programında İtalyanların temizliğe dikkat ettiklerini, sık sık ellerini yıkadıklarını ve gıdalarında da temizliğe önem verdiklerini anlatarak, "Çin, bu salgında çok büyük bedel ödedi çünkü orada canlı fare vesaire yenildiğini gördük." demesi tepki uyandırdı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan Zaia'nın sözlerine Çin'in Roma Büyükelçiliği de tepki gösterdi. Büyükelçilikten yapılan paylaşımda, Çin ve İtalya'nın bu virüse karşı yan yana mücadele ettiği bu hayati dönemde bir İtalyan politikacının bu sözlerinin kendilerini incittiğini ve şaşkına çevirdiği belirtildi.

Zaia da tepkiler üzerine bir açıklama daha yaparak, böyle bir tartışmaya yol açtığı ve yanlış anlaşıldığı için üzgün olduğunu ifade ederek, özür diledi.

Öte yandan, ABD, İtalya için yaptığı seyahat uyarısını seviye 3'e yükselterek, bu ülkeye gitmeyi düşünen vatandaşlarından seyahatlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etti.

TRUMP-KURZ GÖRÜŞMESİ ERTELENDİ

Avusturya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Sebastian Kurz arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşmenin virüs nedeniyle tehir edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Beyaz Saray tarafından virüse ilişkin genel durum nedeniyle görüşmenin ileri bir tarihe tehir edildiğinin açıkladığı" belirtildi.

FRANSA'DA VAKA SAYISI 73'E YÜKSELDİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs konulu özel Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısının 73'e yükseldiğini ifade eden Veran, bunlardan 12'sinin iyileştiğini ve 2'sinin de hayatını kaybettiği belirtti.

FRANSA'DA MARATON İPTAL EDİLDİ

Veran, yarın başkent Paris'te yapılması planlanan maraton dahil ülkedeki birçok etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

Olivier Veran, ayrıca ülkede riskli bölgelerde 5 binden fazla kişinin toplanmasının yasaklandığı bilgisini de paylaştı.

ALMANYA'DA VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 66

Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından paylaşılan son verilere göre, Almanya'da virüs bulaşanların sayısı 66'nın yükselirken, 14 kişi de tedavi edildi.

İngiltere'de vaka sayısı 20'den 23'e çıkarken, Hollanda'da 2'den 4'e, Danimarka'da ise 3'e yükseldi.

JAPONYA'DAN 2,5 MİLYAR DOLARLIK PAKET



Abe, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alınacağını, bu kapsamda açıklanan 2,5 milyar dolarlık paketin vakaların artış göstermesi ihtimaline karşı hazırlık ve aşı geliştirme çalışmaları için harcanacağını belirtti.

Başbakan Abe, paketin, okulların geçici olarak kapatılmasından etkilenen aileler ve iş verenlere mali yardımları da kapsadığını anlattı.

Kovid-19 ile ilgili bilinmeyen birçok noktanın bulunduğuna dikkati çeken Abe, "Belirsiz bir düşmana karşı mücadele etmek kolay değil." dedi.

Abe, salgınla mücadelede tek başına hükümetin çabalarının yetersiz kalabileceğinin altını çizerek, "Herkesin, özellikle de sağlık kurumlarının, ailelerin ve yerel otoritelerin desteği ve anlayışı olmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

Okulların ilkbahar tatiline kadar kapatılmasına ilişkin ise Abe, kararın salgının öğrenciler ve eğitimciler arasında yayılmasını engellemek amacıyla alındığını vurguladı.

KIRGIZİSTAN'DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Kırgızistan'da ise Kovid-19 nedeniyle bugünden itibaren Çin, İran, Japonya, Güney Kore ve İtalya vatandaşlarının geçici olarak ülkeye alınmayacağı bildirildi.

Başbakanlıkta, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, kısıtlamaların diplomatik pasaportu olan kişiler hariç olmak üzere ülkeye iş, turizm ve kişisel amaçlar için gelen tüm vatandaşlar için geçerli olacağı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle tüm gümrük kapılarında önlemleri sıkılaştıran hükümet, Kırgızistan vatandaşlarının komşu ülkelere kimlik kartıyla seyahat etmelerini de yasakladı.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ve Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, Manas Uluslararası Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemleri yerinde inceledi.

Abılgaziyev, Türkiye'den gelen yolcuların termal kamera ile denetimi sırasında hazır bulundu. Türkiye'den gelen yolcular arasında olası bir vaka tespit edilmedi.

Abılgaziyev, ülkeye giriş yapan yolcuların Kırgızistan'a gelmeden önce hangi ülkede olduğunun da kontrol edilmesi talimatı verdi.

Kırgızistan'da henüz Kovid-19 vakası görülmedi.

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