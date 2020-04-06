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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 06:44,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: ABD'de hayvanat bahçesindeki kaplanda koronavirüs çıktı

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Son dakika haberi: ABD'de hayvanat bahçesindeki kaplanda koronavirüs çıktı
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New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi. Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

Son dakika haberi: ABDde hayvanat bahçesindeki kaplanda koronavirüs çıktı

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