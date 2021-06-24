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Dünya
Fotoğraflar: Reuters-AFP
Haber Giriş: 24.06.2021 - 22:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD'deki felakette korkutan endişe! 99 kişiye ulaşılamıyor

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Surfside kasabasında çöken 12 katlı binadan dehşet verici haber az önce geldi. En az bir kişinin hayatını kaybettiği binada yaşayan 99 kişiye ulaşılamadığı açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Miami Dade bölgesindeki Surfside kasabasında, denize sıfır 12 katlı binanın gece geç saatlerde çökmüştü. Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, yetkililerden yapılan açıklamada,  binada yaşayan 99 kişiye ulaşılamadığı açıklandı. 

Son dakika haberi: ABDdeki felakette korkutan endişe 99 kişiye ulaşılamıyor



'İÇERİDE İNSANLAR OLDUĞUNU DUYUYORUZ'

CBS Miami muhabiri Brooke Shafer, "İçeride insanlar olduğunu duyuyoruz. Henüz kaç kişinin yaralandığını ve mahsur kalan birinin olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

ABDde felaket Floridada bina çöktü, enkaz altında kalanlar var
ABD'de felaket! Florida'da bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!



Son dakika haberi: ABDdeki felakette korkutan endişe 99 kişiye ulaşılamıyor


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