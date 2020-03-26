Son dakika haberi: ABD'de virüsün merkezi New York oldu

ABD'de daha sonraki günlerde salgın şöyle ilerledi: 20 Mart: 19 bin 211 vaka, 271 ölü21 Mart: 25 bin 660 vaka, 324 ölü22 Mart: 34 bin 833 vaka, 428 ölü 23 Mart: 45 bin 535 vaka, 558 ölü 24 Mart: 53 bin 541 vaka, 730 ölü 25 Mart: 68 bin 572 vaka, bin 38 ölü