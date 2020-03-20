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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Twitter
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: ABD'de corona virüs aile yemeğinde bulaştı, 4 kişi öldü 20'si karantinada 

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Son dakika haberi: ABD'de corona virüs aile yemeğinde bulaştı, 4 kişi öldü 20'si karantinada 
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ABD'nin New Jersey şehrinde yaşayan 73 yaşındaki Grace Fusco isimli kadın ve 50'li yaşlarında olan üç çocuğu corona virüsten yaşamını yitirdi. İki akrabanın da durumunun kritik olduğu açıklandı.

Ölen kadının kuzeni Roseann Paradiso Fodera, yaptığı açıklamada başka bir akrabanın test sonucunun pozitif çıktığı ancak durumunun stabil olduğunu ve diğer 19 aile üyesinin de testten geçirildiğini söyledi.

Paradiso Fodera, "Bu ailemiz için dayanılması çok zor bir trajedi. 4 kaybımız var, 2 akrabamız yaşam ünitesine bağlandı ve COVID-19 olan ancak durumu stabil olan bir yakınımız daha mevcut. 19 akrabamız da şu an test sonuçlarını bekliyorlar ve enfekte olup olmadıklarını bilmiyorlar. Bu durum şu an bizim için en büyük endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

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19 kişininin arasında çocuklar, yetişkinler ve torunlar olduğu belirtildi.

New York Times'ta yer alan bilgilere göre, aile bu ay içerisinde birlikte yedikleri bir akşam yemeği sonrasında virüse enfekte oldu.

Grace Fusco'nun en büyük kızı Rita Fusco-Jackson cuma günü hayatını kaybetti ve kısa bir süre sonra aile corona virüs olduğunu öğrendi. Carmine Fusco'nun çarşamba günü annesinden hemen önce öldüğü belirtildi.

Fotoğrafta beyaz elbise içerisinde Grace Fucso ve 11 çocuğu görülüyor.

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