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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 00:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... ABD'de 'acil durum' ilan edildi!

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Son dakika haberi... ABD'de 'acil durum' ilan edildi!
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ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu. Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.

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