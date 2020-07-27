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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

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Son dakika haberi: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı
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Son dakika olarak duyurulan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı.

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Covid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Covid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.

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