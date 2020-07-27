Son dakika haberi: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien koronavirüse yakalandı

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi "pozitif" çıktı.

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Covid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Covid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu.