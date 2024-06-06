Son dakika haberi... ABD: Türkiye ile F-16 anlaşması tamam

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'nin satın alacağı F-16'lara ilişkin açıklama yaptı. CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü'nün moderatörü Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, mektupla ilgili detayları aktardı.

"TÜRKİYE, BU MEKTUPTAKİ TEKNİK AYRINTILARI ÇALIŞIYOR"

Mektubun teknik konular içerdiğini belirten Hande Fırat şunları söyledi:

"Türkiye'ye bir mektup geldi. Bu teknik bir mektup. Bu mektup içerisinde sayı, kullanılan malzemeler, nerede üretileceği, birim başı fiyatlar gibi detaylar yer alıyor. Türkiye bu mektubu kabul etti ancak sözleşme aşamasına gelmedi. Mektubu kabul etmek ayrı sözleşme ayrı. 'Yunanistan'ın üzerinde uçamaz gibi' şeyler yok. Mektup tamamen teknik altyapıdan oluşuyor. Türkiye, bu mektuptaki teknik ayrıntıları çalışıyor. Bazı yerlere şerh koyması bekleniyor. Muhtemelen bir takım görüşmeler yapılacaktır bunun üzerine."

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"İŞ TERSİNE DÖNDÜ"

"İş tersine döndü" ifadelerini kullanan Fırat "Türkiye F-16 almak isterken şimdi de şaşırtıcı bir şekilde ABD bir an önce bunun tamamlanması istiyor. ABD Büyükelçisi'nin açıklaması da bunu gösteriyor. ABD'den peş peşe yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Ankara'da bu da şaşırtıcı karşılanıyor. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra Türkiye'nin ilk taksiti ödeyecek. Rakamlar henüz belli değil. Pazarlıklar devam ediyor. 2028'te de teslimatın yapılması bekleniyor" dedi.