Son dakika haberi... ABD Suriye'ye yaptırımları fiilen kaldırdı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmasının ardından ABD Hazine Bakanlığından ilk adım geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu açıklaması doğrultusunda Suriye'ye yönelik yaptırımların derhal hafifletilmesini sağlamak üzere genel lisans yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, genel lisansın Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklanmış işlemlere izin vererek "fiilen Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığı" aktarıldı.

"SURİYE'NİN POTANSİYELİNİN DAHA FAZLA ORTAYA ÇIKARMASINI MÜMKÜN KILACAK"

Lisansın "Önce Amerika" stratejisi doğrultusunda yeni yatırımların ve özel sektör faaliyetlerinin önünü açacağı belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımlayarak ABD'nin ortaklarının, müttefiklerinin ve bölgenin Suriye'nin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmasını mümkün kılacağı kaydedildi.

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Açıklamada, "Bu, Beşşar Esed rejiminin ihlalleri nedeniyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların tüm yapısını kaldırmaya yönelik ABD hükümetinin daha geniş kapsamlı çabasının sadece bir parçası." ifadesi kullanıldı.

ABD hükümetinin, "istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde olan" bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki gelişmeleri ve ilerlemeyi izlemeye devam edeceği belirtildi.

SURİYE EKONOMİSİNİN TÜM SEKTÖRLERİNDEKİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Açıklamada, söz konusu lisansın terör örgütlerine, insan hakları ihlalleri ve savaş suçları işleyenlere, uyuşturucu kaçakçılarına veya eski Esed rejimine herhangi bir kolaylık sağlamadan, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerindeki faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştıracağı aktarıldı. Ayrıca, eski Esed rejiminin "başlıca destekçileri" olarak nitelendirilen Rusya, İran veya Kuzey Kore lehine işlemlere izin verilmediği kaydedildi.

ABD'nin dış politika çıkarları doğrultusunda Suriye'nin ekonomisini, finans sektörünü ve altyapısını yeniden inşa etmeye yardımcı olmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun için Suriye'ye yeni yatırımların çekilmesi ve yeni hükümetin desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

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Yayımlanan genel lisans ile ABD'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamında normalde yasak olan işlemlere izin verildiği, bu işlemler arasında Suriye'ye yeni yatırım yapılmasının, ülkeye finansal ve diğer hizmetlerin sağlanmasının ve Suriye menşeli petrol veya petrol ürünleriyle ilgili işlemlerin yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca, yeni Suriye hükümeti ile genel lisansta belirtilen bazı kişilerle yapılacak tüm işlemlere de izin verilirken, ABD'li finans kuruluşlarının Suriye Ticaret Bankası için muhabir hesapları tutmalarına izin vermek için istisnai bir muafiyetin de sağlandığı kaydedildi.

BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İZİN

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisans kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve hükümetinin yanı sıra Suriye Merkez Bankası, bazı Suriyeli bankalar ile enerji şirketleri ve kamu kuruluşlarıyla işlemlere izin verildi.

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ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARAR ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamıştı. Trump, yaptırımların kaldırılması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Salman ile birlikte aldığını söylemişti.