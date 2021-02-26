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Dünya
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 03:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD'den Suriye'deki İran destekli gruplara ait hedefe saldırı!

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Son dakika haberi: ABD'den Suriye'deki İran destekli gruplara ait hedefe saldırı!
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ABD ordusu, Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara ait bir hedefe saldırı düzenledi.

AA muhabirine açıklama yapan ABD'li bir savunma yetkilisi, Bağdat ve Erbil'deki roketli saldırılarla ilişkili olduğu düşünülen ve İran'ın desteklediği Suriye'deki bir gruba ait hedefe saldırı düzenlediklerini teyit etti.

Yetkili, saldırıya ilişkin detay vermezken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırıya onay verdiği ve bunun tek bir hava saldırısı olduğu iddia edildi.

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