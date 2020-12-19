MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: ABD Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını onayladı
GeriDünya Son dakika haberi: ABD Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını onayladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 03:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını onayladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: ABD Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını onayladı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı oldu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Kovid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

Moderna'dan 200 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapılan ABD'de, yaklaşık 5,9 milyon doz aşının dağıtımına pazar günü başlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, FDA'nın onayının ardından Twitter hesabından, "Tebrikler, Moderna'nın aşısı artık hazır!" açıklamasında bulundu.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle