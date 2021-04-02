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HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: ABD Kongresi yerleşkesinde alarm! Dış tehdit paniği... Giriş çıkışlar kapatıldı
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Dünya
AA - Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 02.04.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD Kongresi yerleşkesinde alarm! Dış tehdit paniği... Giriş çıkışlar kapatıldı

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Son dakika haberi... ABD Kongresi yerleşkesinin "dış tehdit" nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.

Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.

Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Son dakika haberi: ABD Kongresi yerleşkesinde alarm Dış tehdit paniği... Giriş çıkışlar kapatıldı

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