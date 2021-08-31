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Dünya
hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.08.2021 - 00:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD duyurdu! Afganistan'daki çekilme süreci sona erdi

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Son dakika haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) Amerikan askerlerini ve diplomatik personelini taşıyan son uçağın Afganistan'dan ayrıldığını duyurdu.

General McKenzie, Pentagon'daki basın bilgilendirme toplantısında, "Afganistan'dan çekilişimizin tamamlandığını ve Amerikan vatandaşları, üçüncü ülke yurttaşları ve savunmasız Afganların tahliye edilmesi görevinin sona erdiğini bildirmek için buradayım. Son C-17, Hamid Karzai Havalimanı'ndan bu öğleden sonra Doğu yakası zaman dilimine göre saat 15.29'da havalandı" ifadelerini kullandı.

Frank McKenzie, askeri tahliye operasyonu biterken, ABD'nin diplomatik tahliye misyonuna ise devam edeceğini belirtti. McKenzie, "ABD vatandaşları ve ülkeden ayrılmak isteyen hak sahibi Afganların tahliyesi güvence altına almak için diplomatik misyon devam ediyor" açıklamasında bulundu.

20 YILLIK SÜREÇ VURGUSU

Amerikalı komutan, Afganistan misyonunun ucuz bir görev olmadığını belirterek, 20 yıllık süreçte 2 bin 461 Amerikalının hayatını kaybettiğini, 20 binden fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

McKenzie, "Muhtemelen benden gelecek hiçbir söz hizmet edenlerin fedakârlıklarının ve başarılarının tam anlamıyla ölçüsünü yansıtmayacak, ne de şimdi onların hisssettiklerini... Fakat oğlum ve ben bunun bir parçası olduğumuzdan ötürü gurur duyduğumu söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, ABD'nin en uzun savaşından endişe verici, kaotik ve kanlı çıkışının sonuna işaret ediyor.

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Amerikalı General, ABD'ye ve koalisyona ait hava araçlarının 123 binden fazla sivilin tahliyesini gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

TALİBAN KUTLAMALARA BAŞLADI

Rusya merkezli Russia Today muhabiri Murad Gazdiev, bu haberin ardından Taliban'ın başkent Kabil'de kutlamalara başladığını aktardı.

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