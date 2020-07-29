Reuters - Fotoğraf: Abaca
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Son dakika haberi: Trump'tan flaş hidroksiklorokin açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, hidroksiklorokin ilacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son derece başarılı olduğunu ifade etti.
Trump, hidroksiklorokin ilacının virüsün bulaştığı erken aşamalarda işe yaradığını kaydetti.
Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörü Anthony Fauci'nin hidroksiklorokine ne gözle baktığını bilmediğini belirten Trump, Fauci ile çok iyi geçindiğini söyledi.
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