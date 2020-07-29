Son dakika haberi: Trump'tan flaş hidroksiklorokin açıklaması

Trump, hidroksiklorokin ilacının virüsün bulaştığı erken aşamalarda işe yaradığını kaydetti.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörü Anthony Fauci'nin hidroksiklorokine ne gözle baktığını bilmediğini belirten Trump, Fauci ile çok iyi geçindiğini söyledi.