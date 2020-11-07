Son dakika haberi: ABD Başkanı ilan edilen Joe Biden'dan ilk açıklama: Tüm Amerikalıların başkanı olacağım

Son dakika haberi... Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika, bu muhteşem ülkeye liderlik etmek için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum. Önümüzde bizi bekleyen işler zor, fakat size söz veriyorum: Bana oy versin, vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım." ifadelerini kullandı.



'AMERİKA İÇİN BİRLEŞME ZAMANI'



Joe Biden sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'lerin ardından bir de açıklama yayınladı. İşte Biden'ın o açıklaması: Amerikan halkının bana ve Başkan Yardımcısı seçilen Harris'e duyduğu güvenden dolayı onur ve gurur duydum. Eşi benzeri görülmemiş engellere rağmen, rekor sayıda Amerikalı oy kullandı. Bir kez daha kanıtlıyor ki demokrasi Amerika'nın kalbinde atıyor. Kampanyanın bitmesiyle, öfke ve sert retoriği arkamızda bırakma ve bir millet olarak bir araya gelmenin zamanı geldi. Amerika için birleşme zamanı. Ve iyileşme... Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Ve birlikte olursak, yapamayacağımız hiçbir şey yok.

TWITTER'A 'SEÇİLMİŞ BAŞKAN' OLARAK EKLEDİ



Yeni ABD Başkanı Joe Biden, resmi Twitter hesabına "seçilmiş başkan" ifadesini ekledi.

YARDIMCISI HARRIS: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

ABD'nin ilk kadın ve Güney Asyalı Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris de Twitter'dan bir açıklama yaptı. Harris, "Bu seçim Joe Biden'dan ya da benden çok daha fazlasıydı. Bu, Amerika'nın ruhu ve bizim onun için savaş arzumuzla ilgiliydi. Yapacak çok işimiz var. Haydi, başlayalım." dedi.

"BAŞARDIK JOE"

Kamala Harris, Twitter'dan paylaştığı video mesajda ABD'nin 46. başkanı olduğu duyurulan Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesini yayınladı. Videoda Harris, "Başardık Joe. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olacaksın" ifadesini kullanıyor.