Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi.. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump koronavirüs (corona virüsü) kaptı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu. Tedaviye de hemen başlanıldığını duyuran Trump'ın danışmanı da koronavirüs olmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüse yakalandığını duyurduğu tweet şöyle:

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!