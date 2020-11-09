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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 21:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı
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Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. Trump, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın bu görevi vekaleten yürüteceğini duyurdu.

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. Trump, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın bu görevi vekaleten yürüteceğini duyurdu.

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