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Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı
Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. Trump, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın bu görevi vekaleten yürüteceğini duyurdu.
Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. Trump, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ın bu görevi vekaleten yürüteceğini duyurdu.
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