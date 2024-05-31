Son dakika haberi... ABD Başkanı Biden'dan ateşkes açıklaması: 3 aşamalı bir teklifte görüşülüyor

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Savaşı kalıcı şekilde sona erdirmeye çalışıyoruz. Rehineleri evinde döndürmeye çalışıyoruz. Hamas'ın olmadığı bir Gazze'yi sağlamaya çalışıyoruz. İsrail şu öneride bulundu. Kalıcı ateşkes ve tüm rehineler için önerdi. Katar aracılığıyla Hamas'a iletildi.

Bu şartları açıklamak istiyorum. Bu teklif 3 aşamaya sahip. 6 hafta sürecek ilk aşamada yaşananlar şöyle olacak. Tam bir ateşkes. İsrail askerleri Gazellilerin yaşadığı yerden çekilmesi, kadınların yaşlıların ve yaralıların salıverilmesi ve karşılığında yüzlerce tutuklu Filistinlinin salıverilmesi. Birçok rehine hayatını kaybetti ve naaşları ailelerine verilecek. Filistinli siviller evlerine geri dönecek. Kuzeyi de buna dahil. İnsani yardım hızlı bir şekilde artacak ve 600 TIR her gün Gazze'ye girecek. Yüzbinlerce barına uluslararası toplum tarafından Gazze'ye yapılacak. Bunlara anında başlanacak.

Haberin Devamı

"HAMAS 7 EKİM GİBİ SALDIRIYI YENİDEN DÜZENLEYEMEMELİ"

6 haftalık ilk aşamada ikinci aşama için Hamas ve İsrail görüşecek. İsrail topraklarının güvenli olmasından emin olmak istiyor. Bu görüşmeler 6 haftadan fazla devam ederse ateşkes devam edecek. Tüm anlaşmalar yerine getirilene kadar bu süreç devam edecek. İkinci aşamada da hayattaki tüm esirlerin geri verilmesi olacak. Buna İsrailli askerler de dahil. Çatışmalar sonsuza kadar duracak. Gazze'nin yeniden inşası için çalışmalar başlayacak. Masadaki teklif bu. İhtiyacımız olan şey de İsrail halkının bilmesi gereken de kendi güvenliklerine halal getirilmeyecek şekilde süreç devam edecek. Hamas 7 Ekim gibi saldırıyı yeniden düzenleyememeli.

"HAMAS SÖZÜNÜ TUTMAZSA İSRAİL ASKERİ HAREKATA DEVAM EDECEK"

Savaşın sonsuza kadar devam etmesini isteyenler var. Ben İsrailli yetkililere ne kadar baskı olursa olsun bu teklifin arkasında kalmasını söyledim. Şu an topyekûn bir galibiyet arıyorlar. İsrail'in dünyadan izolasyonunu sağlayacak. İsrail'e kalıcı güven sağlamayacak. Bu anlaşmayla Gazze'nin yeniden inşası başlayacak. Hamas'ın yeniden silahlanmasına izin verilmeyecek. Yok edilmiş toplumları yeniden ayağa kaldıracak bu anlaşma. İsrail bölgeyle yeniden iç içe hale gelecek. Suudi Arabistan ile olan normalleşme süreci devam edecek. Bu yol bizim için olası. İsrail kendini koruma hakkına sahip. 7 Ekim'den sorumlu olanları hukuka teslim etme hakkı var. Hamas sözünü tutmazsa İsrail askeri harekata devam edecek. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. Bu gerçekten önemli bir dönüm noktası. Hamas bu anlaşmayı kabul etmeli. Hamas'ın bunu kabul etmesi lazım. Bunun için çağrı yapılmalı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylar kalp kırıcı şeyler yaşandı. Binlerce İsrailli Hamas'ın hem cinsel saldırıları hem de korkunç saldırıları yüzünden mahvolmuş halde. Barışı isteyen herkes sesini yükseltmeli. Liderler bunu hayata geçirmek için çalışmalı. Rehinelerin evine döndüğü İsrail'in güvenli olduğu bir zaman olmalı. Savaşın sona erme zamanı geldi.