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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 20:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile işbirliği mesajı!

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Son dakika haberi: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile işbirliği mesajı!

Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 2 günlük AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde bildiri yayımlandı. Bildiride AB'nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğu ifade edildi.

AB liderleri bildiride;

- AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydetti.

- Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi.

- AB Komisyonu'ndan Türkiye ile iş birliğinin halklar arası temas ve seyahat konularında nasıl geliştirileceğini araştırmasını istedi.

- Göç yönetimi konusunda Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

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